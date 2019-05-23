Жена Оззи Осборна рассказала о попытке свести счеты с жизнью

Жена Оззи Осборна Шэрон стала героиней женского ток-шоу Loose Women («Потерянные женщины»).

Во время программы она рассказала о тяжелом периоде жизни и попытке совершить самоубийство. Откровения супруги музыканта растрогали ведущую программы до слез.

Шэрон призналась, что употребляла антидепрессанты более 20 лет. «Если честно, то я принимаю антидепрессанты и другие таблетки для своей головы более 23 лет. Я не могу без них обходиться, потому что тогда не могу заставить себя встать с кровати», — рассказала она.

«Так я могу проваляться в постели три дня, не умываться, ничего не делать. Это как остановить самолет, чтобы выйти», — добавила Озборн.

«Три года назад у меня был очень сложный период в жизни и я решила покончить с ней, так как больше не могла это переносить и справляться с давлением. Меня нашел муж и отвез в больницу», — поведала жена рокера.

Шэрон также добавила, что больше никогда не совершит такой поступок. Во время прохождения курса психотерапии с ней в группе были две девочки, чья мать покончила с собой. Озборн решила, что не хочет, чтобы ее дети пережили подобное, пишет Mirror.