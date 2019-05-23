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Бондарчук и Хабенский в преддверии «Кинотавра» станцевали под хит Антохи МС «Это лето»

Запись забавного ролика была посвящена стартующему через несколько недель кинофестивалю.

Бондарчук и Хабенский в преддверии «Кинотавра» станцевали под хит Антохи МС «Это лето»
Федор Бондарчук/globallookpress.com

Актеры и режиссеры Константин Хабенский и Федор Бондарчук стали главными действующими лицами модного танца под зажигательную композицию Антохи МС «Это лето». Кроме них в записи приняли участие еще с десяток российских звезд шоу-бизнеса: Ирина Горбачева, Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко и многие другие. Запись была посвящена стартующему через несколько недель фестивалю «Кинотавр», который пройдет в Сочи.

Надо отметить, что для «номера» и Бондарчук, и Хабенский выбрали очень оригинальные наряды. Первый танцует с золотой цепочкой на шее, а второй — в бейсболке и разноцветных брюках. Звезды этим роликом хотели напомнить, что грядет самое яркое событие предстоящего лета — «Кинотавр».

Фестиваль традиционно проходит в Сочи. В этом году гостей ждут 9 по 16 июня. В последний день назовут победителей в разных номинациях. На фестивале будут показаны новые картины от российских режиссеров. Оценивать их будет беспристрастное жюри под руководством Константина Хабенского. Кроме него, в состав вошли актеры Анна Чиповская, Гизо Гигинеишвили и другие.

Кстати, для многих звезд, особенно прекрасного пола, «Кинотавр» — хорошая возможность продемонстрировать свои новые наряды на красной дорожке, сообщает «Комсомольская правда».

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Константин ХабенскийФедор Бондарчукфестиваль «Кинотавр»
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Бондарчук и Хабенский в преддверии «Кинотавра» станцевали под хит Антохи МС «Это лето»
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