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Пересильд о лишних килограммах: «Питалась лапшой быстрого приготовления»

Актриса не видит смысла изнурять себя диетами.

Пересильд о лишних килограммах: «Питалась лапшой быстрого приготовления»
Юлия Пересильд (Фото: Globallookpress.com)

В одном из недавних интервью актриса из фильма «Битва за Севастополь» Юлия Пересильд призналась, что не видит смысла менять свою внешность ради ролей и специально сидеть на диетах.

Кроме того, она вспомнила о своей студенческой жизни. Когда Юлия училась в ГИТИСе, она весила больше, чем сейчас, — 68 килограммов.

«Мы тогда питались в основном лапшой быстрого приготовления и булками», — объяснила актриса в интервью «7days».

Но со временем Пересильд все-таки научилась вводить свое тело в тот режим, который удобен ей для работы.

«Вес сам собой нормализовался, я ничего для этого не делала специально. Теперь весы показывают 58—60 килограммов при росте метр шестьдесят восемь. Это мой привычный и комфортный вес», — утверждает Юлия.

Партнерша Евгения Цыганова по фильму «Битва за Севастополь» не скрывает, что после длительных съемок ей необходимо провести время с семьей, с близкими и детьми. Также она читает книги, ходит на спектакли, стараясь просто отвлечься.

«Я с большим удовольствием в промежутках между работой занимаюсь домашними делами, устраиваю ремонт в квартире и на даче, стираю, готовлю, вешаю новые шторы, собираю мебель. Для меня это лучший способ переключиться», — добавила Пересильд.

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Юлия Пересильд
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Пересильд о лишних килограммах: «Питалась лапшой быстрого приготовления»
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