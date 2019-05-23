Пересильд о лишних килограммах: «Питалась лапшой быстрого приготовления»

В одном из недавних интервью актриса из фильма «Битва за Севастополь» Юлия Пересильд призналась, что не видит смысла менять свою внешность ради ролей и специально сидеть на диетах.

Кроме того, она вспомнила о своей студенческой жизни. Когда Юлия училась в ГИТИСе, она весила больше, чем сейчас, — 68 килограммов.

«Мы тогда питались в основном лапшой быстрого приготовления и булками», — объяснила актриса в интервью «7days».

Но со временем Пересильд все-таки научилась вводить свое тело в тот режим, который удобен ей для работы.

«Вес сам собой нормализовался, я ничего для этого не делала специально. Теперь весы показывают 58—60 килограммов при росте метр шестьдесят восемь. Это мой привычный и комфортный вес», — утверждает Юлия.

Партнерша Евгения Цыганова по фильму «Битва за Севастополь» не скрывает, что после длительных съемок ей необходимо провести время с семьей, с близкими и детьми. Также она читает книги, ходит на спектакли, стараясь просто отвлечься.