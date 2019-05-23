51-летняя Смехова о критике подписчицы: «Взрослым тетям не надо давать советы»

Актриса вступила в переписку со своей подписчицей в Instagram.

51-летняя Алика Смехова опубликовала в Instagram свежий снимок из недавней фотосессии. В кадре артистка предстала в платье нежно-малинового оттенка. Образ актрисы дополнили белый ремешок и полусапожки той же цветовой палитры.

Снимок актрисы меньше чем за сутки набрал порядка 6 тысяч отметок «Нравится». Примечательно, что в комментариях под фото одна из подписчиц Смеховой под ником @podlesnykh высказала свое мнение по поводу макияжа знаменитости. Алика не смогла оставить без внимания критический отзыв и вступила в переписку с поклонницей.

«Ну зачем столько косметики? Возраст только прибавляет! Умойтесь, и будет гораздо лучше! Видно, что внешность хорошая! А вот косметики перебор!» — подметила подписчица Смеховой. «Обязательно, еще какие будут указания?» — с иронией поинтересовалась сама актриса. «Это совет, а не указ! Видно, что внешность хорошая!! А вот косметики перебор», — уточнила поклонница Алики. «Деточка, советуйте подружкам. Взрослым тетям не стоит давать советы», — резюмировала артистка.

К слову, в одном из своих интервью Алика Смехова призналась, что она тщательно следит за внешним видом и фигурой. Делилась актриса и своими бьюти-секретами. Телеведущая призналась, что уже несколько лет придерживается здорового образа жизни: правильно питается, регулярно посещает бассейн с инфракрасной сауной, занимается на кардиотренажере и делает массаж лица.