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51-летняя Смехова о критике подписчицы: «Взрослым тетям не надо давать советы»

Актриса вступила в переписку со своей подписчицей в Instagram.

51-летняя Смехова о критике подписчицы: «Взрослым тетям не надо давать советы»
Алика Смехова (Фото: Globallookpress.com)

51-летняя Алика Смехова опубликовала в Instagram свежий снимок из недавней фотосессии. В кадре артистка предстала в платье нежно-малинового оттенка. Образ актрисы дополнили белый ремешок и полусапожки той же цветовой палитры.

Снимок актрисы меньше чем за сутки набрал порядка 6 тысяч отметок «Нравится». Примечательно, что в комментариях под фото одна из подписчиц Смеховой под ником @podlesnykh высказала свое мнение по поводу макияжа знаменитости. Алика не смогла оставить без внимания критический отзыв и вступила в переписку с поклонницей.

«Ну зачем столько косметики? Возраст только прибавляет! Умойтесь, и будет гораздо лучше! Видно, что внешность хорошая! А вот косметики перебор!» — подметила подписчица Смеховой.

«Обязательно, еще какие будут указания?» — с иронией поинтересовалась сама актриса.

«Это совет, а не указ! Видно, что внешность хорошая!! А вот косметики перебор», — уточнила поклонница Алики.

«Деточка, советуйте подружкам. Взрослым тетям не стоит давать советы», — резюмировала артистка.

Алика Смехова
Алика Смехова ответила на критику поклонницы. Фото: Instagram.com/alika_smekhova

К слову, в одном из своих интервью Алика Смехова призналась, что она тщательно следит за внешним видом и фигурой. Делилась актриса и своими бьюти-секретами. Телеведущая призналась, что уже несколько лет придерживается здорового образа жизни: правильно питается, регулярно посещает бассейн с инфракрасной сауной, занимается на кардиотренажере и делает массаж лица.

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Алика Смехова
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51-летняя Смехова о критике подписчицы: «Взрослым тетям не надо давать советы»
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