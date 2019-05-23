Умерла любимая детская писательница принца Филиппа Джудит Керр

Автор серии книг о кошке по имени Мяули скончалась в возрасте 95 лет.

Издатель HarperCollins Чарли Редмейн в среду, 23 мая, сообщил, что Джудит Керр скончалась у себя дома после непродолжительной болезни. Автор книг для детей умерла в возрасте 95 лет.

Легендарная писательница и иллюстратор завоевала сердца не одного поколения детей своими книгами, которые уже давно стали культовыми.

больше по теме Писатель Андрей Битов умер из-за болезни сердца Известный литератор и сценарист ушел из жизни в возрасте 81 года.

Керр умерла в Лондоне во вторник, 22 мая. Редмейн, говоря о Джудит, назвал ее талантливой женщиной, которая обожала веселиться. «Она была блистательной артисткой и рассказчицей, которая оставила после себя внушительное наследие. Джудит любила жизнь и людей — особенно праздники», — отметил он.

Первой книгой, которая написала Керр и которая принесла ей известность, стала «Тигр, который пришел выпить чаю!» (1968). С тех пор она разошлась тиражом в 5 миллионов, и ее по-прежнему переиздают.

В 1970 году она приступила к созданию серии книг о серой в черную полоску кошке по имени Мяули, которую списала со своей питомицы. Однако в 2002 году она шокировала фанатов, убив свою знаменитую героиню.

«Мяули устала. Очень устала… Мяули подумала: «Я хочу уснуть навсегда». Так она и сделала. Но какая-то ее часть осталась бодрствовать, чтобы посмотреть, что случится дальше», — начиналась книга «Прощай, Мяули».

Читатели были безутешны. Принц Филипп во время дворцового приема набросился на писательницу: «Зачем вы убили Мяули?»

«Книга была способом сказать, что вы никогда не теряете людей. Мой отец умер, когда мне было 25 лет, но я мысленно продолжаю вести с ним беседы», — цитирует Керр Mirror.