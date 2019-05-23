Обезоруживающая красота: Ирина Шейк показала селфи без макияжа и фильтров

Модель до сих пор ухаживает за лицом так, как учила ее мама.

33-летняя Ирина Шейк поделилась в Instagram свежим снимком. На фото экс-возлюбленная футболиста Криштиану Роналду запечатлена без макияжа. Ирина, как, впрочем, и многие другие знаменитости, в жизни старается не пользоваться косметикой. По словам модели, она до сих пор пользуется маленькими хитростями по уходу за кожей лица, о которых ей рассказала ей мама.

Так, Ирина привыкла умываться кубиками льда. Это средство помогает избавиться от кругов под глазами и припухлостей. Кроме того, подобная практика заметно подтягивает кожу, делая ее упругой.

В марте 2017 года Ирина Шейк родила дочку Лею. Отцом малышки стал голливудский актер Брэдли Купер. В одном из своих интервью модель призналась, что не видит смысла питаться одной маковой росой. Девушка позволяет себе отойти от диет, считая, что при поддержании фигуры необходимо найти баланс между правильным питанием и физическими нагрузками.