«Угроза национальной безопасности»: Александр Розенбаум призвал запретить заимствованные слова в СМИ

Александр Розенбаум недоволен количеством заимствованных слов в русском языке. Больше всего музыканта злят иностранные термины в СМИ. Певец выступает за запрет на использование подобных оборотов речи для прессы.

«Меня беспокоит потеря русского языка. Это реальная угроза национальной безопасности. (…) Эти вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе», — рассказал Александр Розенбаум порталу ТАСС.

Музыкант уверен, что слова «кэшбэк», «перформанс» или «блэкаут» плохо влияют на детей, которые слышат их по телевизору или читают в Интернете. Особенно недоволен Розенбаум словом «каршеринг». Певец возмутился, когда услышал заимствование на федеральном канале. По мнению музыканта, если не запретить СМИ подобные обороты, то через несколько десятков лет новые поколения граждан забудут русский язык.

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Александр Розенбаум намерен написать серьезную статью на тему чистоты языка. Он собирается обратиться к секретарю Совета безопасности РФ, поскольку считает подобную проблему реальной угрозой для страны. Певец подчеркнул, что СМИ нужно определиться: либо они говорят о величии России, либо они произносят слово «каршеринг».