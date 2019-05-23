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Водонаева назвала дочь 48-летней Кудрявцевой «сладкой булочкой»

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева оставила комментарий под снимком ведущей программы «Секрет на миллион».

Водонаева назвала дочь 48-летней Кудрявцевой «сладкой булочкой»
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в Майами (Фото: Instagram.com/leratv)

Ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой на НТВ Лера Кудрявцева отпраздновала свой 48-й день рождения в Майами вместе со своим мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. В отпуске знаменитость не забывает делиться с подписчиками свежими кадрами. Однако на всех фото Лера старательно прикрывает личико своей дочери. В августе Марии исполнится годик.

К слову, свежий кадр Кудрявцевой с дочерью на руках прокомментировала ведущая информационной программы «Время» на Первом Екатерина Андреева и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева. Снимок также оценили Инна Маликова, Денис Клявер и Александр Ревва.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева с дочкой Марией (Фото: Instagram.com/leratv)

«Хорошки», — отметила Андреева.

«Булочка сладкая сидит», — вторит телеведущей Алена Водонаева.

Сама Лера на комментарии артистов и коллег по цеху никак не отреагировала.

Лера Кудрявцева с дочкой Марией
Алена Водонаева назвала дочку Леры Кудрявцевой «сладкой булочкой» (Фото: Instagram.com/leratv)

Ранее телеведущая утверждала, что никогда бы не стала мириться с изменами возлюбленного. По словам Леры, она тут же подала бы на развод. С рождением дочери Кудрявцева стала больше времени уделять дому и семье. Еще на юбилее музыкального продюсера Иосифа Пригожина телеведущая призналась, что не позволяет себе засиживаться на вечеринках. Ведь дома ее ждет маленькая дочка Маша.

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Водонаева назвала дочь 48-летней Кудрявцевой «сладкой булочкой»
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