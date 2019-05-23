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«Прости, что не уберегла»: Лариса Гузеева до сих пор тяжело переживает смерть матери

Телеведущая почтила память родительницы и поделилась ее архивным фото.

«Прости, что не уберегла»: Лариса Гузеева до сих пор тяжело переживает смерть матери
Лариса Гузеева. фото: globallook.com

Лариса Гузеева знакома многим по передаче «Давай поженимся!», которую она ведет не первый год. На самом же деле телеведущая является актрисой. В ее копилке десятки разных кинолент, но последние пять лет она уже не снимается в кино. Обычно артистка достаточно откровенна с поклонниками. Она ведет страничку в соцсети, где пишет даже об очень личном. В прошлом году звезда с прискорбием сообщила, что у нее умерла мама.

Альбины Андреевны не стало в октябре. Она лежала в больнице, где у нее постепенно уходили силы. Телеведущая была очень близка с родительницей, поэтому потеря близкого человека вогнала ее в депрессию. Она даже взяла отпуск и некоторое время провела одна в раздумьях. А несколько недель назад Гузеева уехала в Крым в детокс-клинику. Выяснилось, что сменить обстановку ей посоветовали психологи.

Лариса Андреевна благодаря диетологу сбросила лишний вес, а потом сменила имидж, перекрасившись в блондинку. Но похоже, что даже помощь трех психологов не может облегчить боль артистки. 23 мая она опубликовала пост, посвященный маме. Телеведущая поделилась архивным фото, на котором Альбина Андреевна запечатлена в молодости.

«Ангел мой! Единственная моя! Спасибо за Жизнь! Всё для Тебя! Ты лучшее, что было у меня. Моя драгоценная! Незабвенная! Моя! Прости, что не уберегла», — написала она.

Поклонники в свою очередь заметили, что Гузеева очень похожа на свою родительницу. «Вы очень похожи с мамой!», «Какая красивая она была», «Вы ее отражение, ее копия. Земля пухом вашей маме», — высказались пользователи. Однако через час звезда отключила комментарии к посту. По всей видимости, она решила, что так сможет избежать нелестных высказываний, которые ей порой оставляют злопыхатели.

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«Прости, что не уберегла»: Лариса Гузеева до сих пор тяжело переживает смерть матери
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