Наталья Штурм с нетерпением ждет нового финала шоу «Голос. Дети»

Певица не сомневается, что рейтинги у программы будут зашкаливать.

Певица Наталья Штурм в Instagram высказалась о предстоящем финале проекта «Голос. Дети». Напомним, что после того, как стало известно, что за дочь Алсу Микеллу Абрамову был вброс голосов, Первый канал аннулировал результаты голосования и на 24 мая назначил новый финал шоу.

Как считает Наталья Штурм, за прошедшие с конкурса недели все участники серьезно повзрослели, а вот некоторые их родители поседели. Сейчас, как она утверждает, всех волнует один вопрос: как все вывернутся из неудобного положения «подвернутой ноги» и гордо продолжат свой путь.

«Как вы думаете: согласится ли на унизительную процедуру перевыборов Микелла Абрамова, будет ли участвовать в передаче? Назначат ли реально новое голосование или победит «дружба»?» – спросила Наталья Штурм своих подписчиков.

«Завтра, конечно, эфир сезона. Все приготовили попкорн, смотреть много серий «Богатые тоже плачут». Рейтинги передачи будут зашкаливать (богатые станут ещё богаче, бедным — приз за волю к победе). Смотрите под ноги — не оступайтесь, а если вдруг упадете — сделайте вид, что прилегли отдохнуть», — философски заметила Наталья Штурм.