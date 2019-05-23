Егор Крид задолжал федеральной налоговой службе триста тысяч рублей

Неприятности преследуют Егора Крида одна за другой. После ухода из Black Star артист чуть не лишился псевдонима. Когда Егор Булаткин (настоящее имя певца) урегулировал с Тимати этот вопрос, стало известно, что артиста ищет Федеральная налоговая служба.

Егор Крид не оплатил транспортный налог на сумму 278 тысяч рублей. Еще 30 тысяч певцу нужно заплатить в качестве пени. Если артист не погасит долг более 300 тысяч рублей, ему могут запретить выезд из страны и арестовать имущество, сообщает портал Mash.

Внушительная сумма досталась Егору Криду из-за элитного автомобиля. Гелендваген фирмы «Мерседес» с мощным двигателем обошелся артисту в 10 миллионов рублей.

Напомним, после того, как Егор Крид ушел из Black Star, владельцы лейбла заявили, что певец больше не сможет пользоваться своим псевдонимом. Позже стало известно, что артист смог договориться с Тимати. В прессе появились слухи, что, по одной версии, товарный знак «Егор Крид» выкупил Иосиф Пригожин, но он опроверг это заявление. Тогда подозрения пали на миллионера Бориса Ротенберга, но и эта информация не подтвердилась.