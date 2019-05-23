На могиле Юлии Началовой заряжают воду и крема

Некоторые люди верят, что подобные манипуляции в будущем положительно отзовутся на их здоровье..

Работники Троекуровского кладбища сообщили, что на могилу певицы Юлии Началовой приходят жители столицы с кремами и водой, которую оставляют на погосте «для подзарядки». Многие уверены, что они приобретают особые свойства. К примеру, разглаживают морщины, подтягивают грудь, помогают бороться с мозолями, облегчают боли при подагре.

Кроме того, около могилы Юлии Началовой каждый день собираются простые обыватели и ее фанаты, которые хотят с ней поговорить. Многие делятся последними новостями из жизни ее дочери Веры Алдониной, у которой сейчас непростая пора в школе. Девочка сдает итоговые контрольные работы.

По словам поклонников, с которыми удалось пообщаться журналистам, они часто замечают над могилой певицы яркое солнышко. Именно здесь по-особенному поют птицы. Люди уверены, что это Юлия Началова подает знак с небес. Как отмечают сотрудники кладбища, ранее подобные вещи происходили около могил целителей Алана Чумака и Джуны Давиташвили. Но те при жизни помогали людям. Здесь же ситуация напоминает какой-то массовый психоз, сообщает портал Dni.ru.

Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из столичных клиник. Певица слишком поздно обратилась за помощью. У нее был сильнейший абсцесс. Сердце исполнительницы не выдержало.