Тайная свадьба и аборт: экс-жена Михаила Круга впервые рассказала о жизни с певцом

Марина Базанова была первой и безответной любовью знаменитого шансонье. Теперь она жалеет, что так и не смогла ответить артисту взаимностью.

Почти 17 лет назад в дом Михаила Круга ворвались несколько человек. Они нанесли телесные повреждения его теще, и на ее крики прибежали певец и его жена Ирина. Началась перестрелка, и в артиста попала пуля, когда он бежал к возлюбленной. Эти страшные воспоминания не может забыть его супруга. Несколько лет назад она рассказала подробности той роковой ночи. Если обычно певец называл ее Ирина Викторовна, то тут обратился к ней ласково Ирочка. Она уверена, что по пути в больницу ее муж думал о семье и детях, а не о себе самом.

Теперь женщина сама воспитывает их сына Александра. Мальчик мечтает пойти по стопам отца и стать артистом. Также у Михаила от первого брака со Светланой есть взрослый сын Дмитрий. В свое время они развелись, так как женщина не могла терпеть многочисленные романы певца на стороне. А на днях гостьей передачи «Прямой эфир» стала первая любовь и неизвестная всем жена Круга Марина Базанова. Накануне годовщины со дня смерти звезды она решила прервать молчание.

В студии 56-летняя женщина впервые рассказала свою историю. Оказалось, что ей было 14 лет, а Михаилу 15, когда они познакомились. «Это произошло в доме, где я жила раньше. На первом этаже жил его друг. К нему, Николаю Зарецкому, он пришел на день рождения. Была приглашена и я. С этого все началось», — поделилась героиня. Она отметила, что раньше не заявляла о себе, так как почти не знала Круга как певца.

«Для меня он как был Мишей Воробьевым, так им и остался», — подчеркнула Базанова.

Ведущий вспомнил, что в одном из интервью даже жена Круга упоминала, что артист всю жизнь любил одну девушку. И даже посвящал ей все стихи и песни. Оказалось, что этой девушкой была Марина. Она жила некоторое время с певцом и даже провожала его в армию.

«Когда я его проводила в армию, я встретила своего будущего мужа. Он был старше меня. Я тогда поняла, как мужчина может относиться к женщине. Мишка был ребенок, влюбленный. Я была девочка влюбленная, но Миша уже тогда был собственником. Он не дал мне отгулять выпускной бал. Я не должна была никуда ходить, ни на какие танцы. Я должна была быть рядом с ним. 15 лет лет спустя, когда мы встретились, он остался таким же», — рассказала Базанова.

В итоге она не дождалась его из армии. Женщина родила от мужа-рокера дочку Машу. Так получилось, что Круг стал ее крестным отцом. По словам Марины, певец очень любит девочку. С супругом она прожила не всю жизнь, они развелись. А спустя 15 лет, когда они вновь увиделись с певцом, то, по словам героини передачи, артист сделал ей предложение. Они расписались в ЗАГСе, но их брак продлился всего две недели.

«Мы хотели вернуть все назад, хотели вернуть молодость», — пояснила Базанова. Тогда они жили в доме в Твери, который купил для них Круг.

«Миша очень хотел, чтобы я ему родила ребенка, а я этого очень не хотела. Мы поехали в женскую консультацию, я вышла из кабинета и сказала, что беременна. Он намеревался купить букет, а я сказала: „Даже не думай!“. Я не хотела, я сделала аборт», — призналась Марина.

Она отметила, что жалеет о сделанном. По словам женщины, раньше она думала лишь о карьере. «Когда он лишил меня работы, то сломал меня», — подчеркнула Марина.

О смерти бывшего мужа Базанова узнала от подруги, которая сначала сообщила, что певец ранен. Она была уверена, что он выживет. Теперь женщина приходит на могилу артиста. Она отметила, что впервые там побывала лишь спустя пять лет после трагедии. «Этот человек любил меня всю жизнь безответно, а я так и не смогла ответить на его чувства», — констатировала Базанова.