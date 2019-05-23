«Спасибо, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов»: Каменских призналась в любви Потапу в день свадьбы

Певица поблагодарила своего избранника, что он оберегал их чувства друг к другу, следуя постулату, что счастье любит тишину.

Певица Настя Каменских в Instagram рассказала о выходе новой песни своего коллеги, единомышленника и возлюбленного Потапа «Константа». Она заявила, что особенные чувства рождают особенные произведения.

Настя Каменских порекомендовала всем вслушаться в строки нового трека. Она считает, что композиция Потапа и ее песня «Обіцяю» прекрасно гармонируют. «Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов», — заявила исполнительница. Также она добавила, что счастье любит тишину, поэтому они не распространялись о свадьбе.

Настя Каменских также заметила, что пришло время поделиться с поклонниками частичкой чувств, которые испытывают два исполнителя друг к другу. Она добавила, что сегодня особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары на земле. Певица сказала, что рада поделиться с поклонниками своим счастьем и просит разделить его с ними.

Отметим, что 23 мая Потап и Настя Каменских играют свадьбу. Известно, что организацией торжества занималась певица Людмила Голубицкая. Ее агентство GG PROJECT готовит праздники и часто организовывает мероприятия для звезд. Добавим, что звезды были вместе на протяжении последних тринадцати лет. Подробности свадьбы они держали в секрете.

Кстати, дуэт Потапа и Насти Каменских был образован в далеком 2006 году. С первых песен они завоевали любовь зрителей. Основную нагрузку несет в этом творческом союзе Потап. Именно он является автором слов и музыки к песням. В 2017 году пара неожиданно решила отправиться в свободное плавание. Они занялись сольными проектами. При этом две звезды не теряли из вида друг друга. В расставании, судя по всему, их чувства друг к другу окрепли, поэтому они и решили сыграть свадьбу, на которую позвали своих самых близких друзей.

Интересно, что изначально Потап просто искал вокалистку, которая бы исполняла припевы его песен. С Настей Каменских его познакомили друзья. Музыкант сразу же понял, что девушка безумно талантлива. Он предложил ей создать творческий дуэт на равных началах. В 2007 году исполнители победили на Всероссийском конкурсе «Пять звезд». Именно им было доверено исполнять гимн на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Как известно, исполнители из Украины. В тот год, как раз вскоре после Игр, началось обострение между двумя братскими странами.