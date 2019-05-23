36-летняя Лобода устроила фотосъёмку в кожаном бикини

Наставница вокального проекта «Голос. Дети» Светлана Лобода приняла участие в новой импровизированной фотосессии. На личной страничке в Instagram украинская исполнительница опубликовала свежий кадр, на котором она запечатлена в кожаном черном бикини и солнцезащитных очках.

Снимок девушки меньше чем за час оценили порядка 22 тысяч человек. К слову, в Instagram певица размещает не только личные фото, но и семейные кадры с дочерьми. Лобода воспитывает восьмилетнюю дочь Евангелину и крошку Тильду. Малышка появилась на свет в мае 2018 года. Светлана предпочитает не показывать поклонникам личико девочки, которой уже завтра исполнится годик. Не привыкла распространяться артистка и о своей личной жизни.

Напомним, что после рождения дочери Светлана Лобода не стала засиживаться в декретном отпуске. В качестве гостьи она побывала на музыкальной премии МУЗ-тв, ответив на расспросы шоумена Максима Галкина, которого в первую очередь интересовало, на кого похожа новорожденная малышка.