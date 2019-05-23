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36-летняя Лобода устроила фотосъёмку в кожаном бикини

Украинская исполнительница поделилась с подписчиками свежим снимком в купальнике.

36-летняя Лобода устроила фотосъёмку в кожаном бикини
Светлана Лобода (Фото: Globallookpress.com)

Наставница вокального проекта «Голос. Дети» Светлана Лобода приняла участие в новой импровизированной фотосессии. На личной страничке в Instagram украинская исполнительница опубликовала свежий кадр, на котором она запечатлена в кожаном черном бикини и солнцезащитных очках.

Снимок девушки меньше чем за час оценили порядка 22 тысяч человек. К слову, в Instagram певица размещает не только личные фото, но и семейные кадры с дочерьми. Лобода воспитывает восьмилетнюю дочь Евангелину и крошку Тильду. Малышка появилась на свет в мае 2018 года. Светлана предпочитает не показывать поклонникам личико девочки, которой уже завтра исполнится годик. Не привыкла распространяться артистка и о своей личной жизни.

Напомним, что после рождения дочери Светлана Лобода не стала засиживаться в декретном отпуске. В качестве гостьи она побывала на музыкальной премии МУЗ-тв, ответив на расспросы шоумена Максима Галкина, которого в первую очередь интересовало, на кого похожа новорожденная малышка.

«Ева мечтала о сестричке и безумно ее любит. Мне кажется, у Евы три кумира — это Лоло, собака породы мальтипу (подарок крестной), ее мама Лобода (так она меня называет) и маленькая сестричка», — рассказывала Светлана в интервью Teleprogramma.pro.

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36-летняя Лобода устроила фотосъёмку в кожаном бикини
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