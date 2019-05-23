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Натали Портман опровергла слухи о романе с Моби

Актриса считает, что музыкант спекулирует на ее популярности. Впрочем, он предоставил фотодоказательство их близкого знакомства 17 лет назад.

Натали Портман опровергла слухи о романе с Моби
Фото:https://www.instagram.com/moby

Знаменитый инди-музыкант Моби недавно выпустил биографическую книгу под названием «И затем все рухнуло» (Then It Fell Apart). В мемуарах исполнитель рассказал о своей жизни, карьере, а также романах с известными женщинами.

Так, например, он упомянул свидание с певицей Ланой дель Рей, в те времена еще известной под своим настоящим именем — Лиззи Грант. Кроме того, Моби рассказал, что у него был роман с юной Натали Портман, когда ей было всего 20 лет. По его словам, затем актриса встретила другого и отношения закончились.

Портман, узнав об этом, возмутилась и обвинила музыканта во лжи.

«Я очень удивилась, услышав о нашем «романе». В то время, о котором он говорит, я едва закончила школу и была совсем юной, а он был жутким уже тогда», — заявила Натали в интервью Harpersbazaar.

В то же время она подтвердила, что они были знакомы и подружились после того, как она пришла на его концерт, но лишь приятельством это и ограничилось.

«Мне неприятно, что он использовал эту историю для рекламы своей новой книги. Его издателю стоит более тщательно проверять факты», — отметила Портман.

Моби не остался в долгу и заявил, что никогда бы не стал рассказывать небылицы. В своем Instagram он опубликовал совместный снимок с Натали, где они оба молоды, обнимаются и улыбаются в объектив.

«Мне очень нравится Натали, я уважаю ее, но мне непонятно, зачем она так яростно открещивается от нашего непродолжительного романа? В моей книге нет лжи, но есть множество доказательств», — написал музыкант.

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Натали Портман опровергла слухи о романе с Моби
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