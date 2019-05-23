Отзвук из прошлого: Иосиф Пригожин рассказал, как любовник первой жены оставил его детей без квартиры

Продюсер лишь недавно выяснил, что деньги, которые он после развода передавал наследникам, доставались новому супругу Елены.

У Иосифа Пригожина было три брака. С первой женой Еленой продюсеру не повезло. По его словам, пока он работал день и ночь, супруга лежала на диване. Она не хотела себя утруждать никакой деятельностью, ни даже заниматься домашним хозяйством. После развода Пригожин оставил двум детям от первого брака по квартире в центре Москвы и участок в Домодедово. Также продюсер передавал финансовую помощь, но, как выяснилось, на эти деньги жили не только сын и дочь.

Иосиф Пригожин был возмущен, когда узнал, что его средства тратятся на любовника Елены, который младше ее почти в два раза. Экс-супруга вышла за него замуж. Мужчина уговорил детей Пригожина – 30-летнего Дмитрия и 22-летнюю Данаю – продать участок в Подмосковье и столичную квартиру.

«Мне, конечно, наплевать на личную жизнь бывшей жены, но на детей я обиделся. Ведь они скрыли от меня, что все это время я содержал постороннего человека!» – рассказал Иосиф Пригожин «Комсомольской правде».

Позже первая семья Пригожина переехала в Ставропольский край. Елена и ее новый супруг отказываются работать и живут на деньги, которые выручили с продажи квартиры. Дети не хотят разговаривать с продюсером. Сын не общался с Пригожиным три года, а связаться решил только для того, чтобы сделать бизнес с мужем его матери. Когда продюсер попросил Дмитрия встретиться без любовника, тот отказался от разговора.