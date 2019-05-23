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Отзвук из прошлого: Иосиф Пригожин рассказал, как любовник первой жены оставил его детей без квартиры

Продюсер лишь недавно выяснил, что деньги, которые он после развода передавал наследникам, доставались новому супругу Елены.

Отзвук из прошлого: Иосиф Пригожин рассказал, как любовник первой жены оставил его детей без квартиры
Иосиф Пригожин. фото: globallookpress

У Иосифа Пригожина было три брака. С первой женой Еленой продюсеру не повезло. По его словам, пока он работал день и ночь, супруга лежала на диване. Она не хотела себя утруждать никакой деятельностью, ни даже заниматься домашним хозяйством. После развода Пригожин оставил двум детям от первого брака по квартире в центре Москвы и участок в Домодедово. Также продюсер передавал финансовую помощь, но, как выяснилось, на эти деньги жили не только сын и дочь.

Иосиф Пригожин был возмущен, когда узнал, что его средства тратятся на любовника Елены, который младше ее почти в два раза. Экс-супруга вышла за него замуж. Мужчина уговорил детей Пригожина – 30-летнего Дмитрия и 22-летнюю Данаю – продать участок в Подмосковье и столичную квартиру.

«Мне, конечно, наплевать на личную жизнь бывшей жены, но на детей я обиделся. Ведь они скрыли от меня, что все это время я содержал постороннего человека!» – рассказал Иосиф Пригожин «Комсомольской правде».

Позже первая семья Пригожина переехала в Ставропольский край. Елена и ее новый супруг отказываются работать и живут на деньги, которые выручили с продажи квартиры. Дети не хотят разговаривать с продюсером. Сын не общался с Пригожиным три года, а связаться решил только для того, чтобы сделать бизнес с мужем его матери. Когда продюсер попросил Дмитрия встретиться без любовника, тот отказался от разговора.

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Отзвук из прошлого: Иосиф Пригожин рассказал, как любовник первой жены оставил его детей без квартиры
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