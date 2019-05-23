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Примерная мама: Ирина Шейк успешно совмещает работу с воспитанием дочки

Модель уделяет внимание дочери в перерывах между съемками.

Примерная мама: Ирина Шейк успешно совмещает работу с воспитанием дочки
Фото: Globallookpress.com

Ирина Шейк в последнее время занята во множестве фэшн-проектов. Сейчас модель отправилась в Лос-Анджелес на очередные съемки, однако она не оставила дочь дома, а взяла с собой.

Папарацци «поймали» 33-летнюю модель во время непринужденной прогулки с ребенком. Как сообщает Closer Weekly, Ирина с дочкой веселились на полную катушку — играли в «догонялки», падали на газон, много смеялись и обнимались. Двухлетняя Лея выглядела абсолютно счастливой.

Стоит напомнить, что не так давно в объектив камер попала вся семья Ирины — дочь Лея и супруг Брэдли Купер. До этого момента поклонники переживали, что одна из самых красивых пар рассталась, однако случайные прохожие застали всю семью в полном сборе на прогулке.

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Примерная мама: Ирина Шейк успешно совмещает работу с воспитанием дочки
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