«Я сейчас не слежу за питанием»: Альбина Джанабаева поделилась своим рецептом похудения

По словам исполнительницы, для поддержания себя в форме необходимо пить больше воды и не есть соленого, ну и не забывать о спорте.

Певица Альбина Джанабаева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей диете. Ведущая отметила, что исполнительнице каким-то образом удается все время прекрасно выглядеть. Довлатова считает, что свою роль сыграли гены.

Звезда не стала этого отрицать, заметив, что ее родители всю жизнь были спортивными и подтянутыми. Мать при этом родила троих детей, но всегда выглядела великолепно.

«Я сейчас не слежу за питанием. А вообще рецепт достаточно прост. Если хочешь похудеть, нужно пить больше воды и не есть ничего соленого. Гречка несоленая с огурцами очень помогает сбросить лишние килограммы. А вообще тут нужен, конечно, комплекс. Не только правильное питание, но и занятия спортом», — сказала певица.

Также исполнительница рассказала о том, куда предстоящим летом они отправятся отдыхать вместе со своим супругом Валерием Меладзе и детьми. «Мы сейчас строим графики. Раздельный отдых – это не про нас. Поедем в Европу. Часть отпуска проведем во Франции, а часть – в Испании. Наш отпуск пройдет под эгидой детских каникул. Ребятам тоже нужно восстановить силы. В Испании будем отдыхать на юге страны. Во Франции на Лазурном берегу с друзьями», – сказала исполнительница.