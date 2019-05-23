НОВОСТИ

«Я сейчас не слежу за питанием»: Альбина Джанабаева поделилась своим рецептом похудения

По словам исполнительницы, для поддержания себя в форме необходимо пить больше воды и не есть соленого, ну и не забывать о спорте.

«Я сейчас не слежу за питанием»: Альбина Джанабаева поделилась своим рецептом похудения
Альбина Джанабаева/globallookpress.com

Певица Альбина Джанабаева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей диете. Ведущая отметила, что исполнительнице каким-то образом удается все время прекрасно выглядеть. Довлатова считает, что свою роль сыграли гены.

Джанабаева не сидит на диетах/globallookpress.com

Звезда не стала этого отрицать, заметив, что ее родители всю жизнь были спортивными и подтянутыми. Мать при этом родила троих детей, но всегда выглядела великолепно.

«Я сейчас не слежу за питанием. А вообще рецепт достаточно прост. Если хочешь похудеть, нужно пить больше воды и не есть ничего соленого. Гречка несоленая с огурцами очень помогает сбросить лишние килограммы. А вообще тут нужен, конечно, комплекс. Не только правильное питание, но и занятия спортом», — сказала певица.

Также исполнительница рассказала о том, куда предстоящим летом они отправятся отдыхать вместе со своим супругом Валерием Меладзе и детьми. «Мы сейчас строим графики. Раздельный отдых – это не про нас. Поедем в Европу. Часть отпуска проведем во Франции, а часть – в Испании. Наш отпуск пройдет под эгидой детских каникул. Ребятам тоже нужно восстановить силы. В Испании будем отдыхать на юге страны. Во Франции на Лазурном берегу с друзьями», – сказала исполнительница.

Вам может быть интересно:

Главное - удобство: Джанабаева пришла на модную премию в костюме и кроссовках Первая поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась «Нужно понять, хватит ли сил и резерва жить с этим»: Джанабаева высказала отношение к изменам

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Альбина ДжанабаеваВалерий Меладзезвёздная пара
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я сейчас не слежу за питанием»: Альбина Джанабаева поделилась своим рецептом похудения
Интересно?
Поделись с друзьями: