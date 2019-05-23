«Нужно понять, хватит ли сил и резерва жить с этим»: Джанабаева высказала отношение к изменам

По словам певицы, каждый человек должен сам ответить и решить для себя – прощать или нет.

Певица Альбина Джанабаева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Ведущая напомнила звезде, что в 2012 году она снялась в главной роли в картине режиссера Кирилла Серебренникова «Измена», который был представлен в программе Венецианского кинофестиваля.

Джанабаева отметила, что ей понравилось работать в том проекте, но актрисой себя в будущем она не видит. Хотя бы потому, что на это нужно очень много времени, которого нет. «Я больше не потяну такие проекты. Очень тяжело. После выхода «Измены» мы ездили с этой картиной на несколько кинофестивалей. Кинокритики говорили интересные вещи, к которым я прислушивалась», — рассказала она.

Довлатова перевела тему на то, как вообще можно относиться к изменам в обычной жизни. Журналистка отметила, что наверняка, снимаясь в картине, певица переживала чувства, связанные с предательством. Довлатова спросила звезду, можно ли простить измену.

«Я не верю, что на этот вопрос можно вот так однозначно ответить. Это очень индивидуально и зависит от многих факторов. Нужно понять, хватит ли сил и резерва жить с этим дальше. Тут должен быть такой взгляд на вещи… Сможешь ли ты жить и дышать без человека, который тебе изменил. Здесь между людьми должна быть такая откровенная близость… Если приходит раскаяние и вторая половинка это понимает, то, возможно, наступит прощение», — философски порассуждала певица.