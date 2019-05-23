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«Жизнь такая непредсказуемая»: Билан не отрицает дуэта с Лазаревым на следующем Евровидении

Певец не стал отрицать возможность снова покорить сердца зрителей международного конкурса.

«Жизнь такая непредсказуемая»: Билан не отрицает дуэта с Лазаревым на следующем Евровидении
Дима Билан и Сергей Лазарев. фото: КП

После того, как Сергей Лазарев во второй раз занял третье место на Евровидении-2019, Дима Билан всерьез задумался о возвращении на конкурс. При этом певец отметил, что всем артистам приходилось несладко, но ему в 2008 году было особенно тяжело.

На премии «Topical Style Awards 2019» Дима Билан вспомнил, что препятствия на Евровидении подстерегали его на каждом шагу. Певцу пришлось изменить декорации и записать новую песню – как поправил себя позже Билан в Instagram, он записал испанский сингл, который, как оказалось, уже исполняли до него в Мексике.

Несмотря на пережитые испытания, Дима Билан собирается повторить свой триумф и поехать на Евровидение в третий раз. На вопрос, мог ли составить Сергей Лазарев ему компанию на песенном конкурсе, певец сказал следующее:

«Мы уже пели. У нас есть дуэтная песня. Ну, не знаю. Посмотрим. Жизнь такая непредсказуемая».

Дима Билан задумался над идеей поехать с коллегой дуэтом на Евровидение, сообщает издание «Комсомольская правда». Он отметил, что Сергей Лазарев хорошо выступил. По мнению артиста, песня должна быть хитом. Если после выступления нескольких певцов именно эту композицию напевает толпа, значит, она успешная.

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«Жизнь такая непредсказуемая»: Билан не отрицает дуэта с Лазаревым на следующем Евровидении
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