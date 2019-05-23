Ирония судьбы: Джанабаева рассказала о знакомстве с поэтессой Рогозиной, автором хита «День и ночь»

Супруга Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии прозвучала песня «День и ночь», которая сегодня покоряет вершины хит-парадов и пользуется огромной любовью у слушателей.

Отметим, что музыку к композиции написала Дарья Кузнецова, а слова — Татьяна Рогозина, которая сотрудничает со многими звездами российской эстрады. Джанабаева поделилась тем, как произошло ее знакомство с Рогозиной. До этого они лишь переписывались по телефону.

В весенние каникулы в этом году семья Валерия Меладзе решила на недельку съездить в Дубай. В один из дней поднялась песчаная буря, и звезды вместе с сыновьями решили пойти в один из многочисленных крытых парков.

«В какой-то момент я очутилась вместе с сыном Лукой около одного из детских аттракционов. Еще сказала сыну, чтобы он не боялся. Вдруг ко мне подходит женщина и говорит: «А вы Альбина Джанабаева?» Я кивнула головой. «А я Татьяна Рогозина». Там мы впервые встретились. Эта какая-то ирония судьбы. Мы ведь могли пройти параллельными улицами. Дубай – огромный город, но мы сошлись именно в одном месте в одно время. Тогда я поняла, что это судьба. Песня в итоге, на мой взгляд, получилась фееричной», — заявила Джанабаева.