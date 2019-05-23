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Восьмилетний сын Виктории Толстогановой растёт модником

Подписчики уверены, что хороший вкус в одежде передался Ване по наследству от матери.

Восьмилетний сын Виктории Толстогановой растёт модником
Виктория Толстоганова. фото: globallookpress

Виктория Толстоганова отметила новые умения сына. Восьмилетний Ваня одевается как заправский стилист. У мальчика даже появились любимые и счастливые вещи – например, кеды. Он их надевает как талисман, чтобы удачно сдать экзамены в музыкальной школе.

«Мой сын одевается сам, и никто ему не указ. Захотел, надел и пошёл на экзамен», — подписала фото сына Виктория Толстоганова.

Для концерта Ваня выбрал строгий пиджак, длинную майку и джинсы с потёртостями. Многие подписчики сразу оценили, что талант стильно выглядеть достался ему от звездной мамы. Толстоганова добавила в комментариях, что тягу к флейте младший сын «собезьянничал» от старших брата и сестры.

Напомним, Виктория Толстоганова воспитывает троих детей. Старшей дочери Варваре 14 лет, среднему Федору – 10. Ваня недавно отметил восьмой день рождения. Актриса гордится не только сыновьями, но и дочерью – недавно они устроили совместную фотосессию. Толстоганова поделилась фотографиями в Instagram. Многие подписчики заметили, как повзрослела Варвара. Поклонники актрисы пророчат старшей дочери карьеру модели.

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Виктория Толстогановавоспитание сыназвездный стиль
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Восьмилетний сын Виктории Толстогановой растёт модником
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