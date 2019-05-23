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Стало известно домашнее прозвище принцессы Шарлотты

Кенсингтонский дворец опубликовал видео прогулки принца Уильяма с детьми, где тот загадочно обратился к дочке.

Стало известно домашнее прозвище принцессы Шарлотты
Фото:instagram.com/kensingtonroyal

Главной новостью последних дней стало открытие сада по дизайну герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Сам герцог и двое детей пары — принцесса Шарлотта и принц Луи — нанесли визит в сад, во время которого и вскрылась деталь, буквально разделившая Интернет.

Кенсингтонский дворец опубликовал короткий милый ролик с прогулкой принца Уильяма и детей по саду. Споры пользователей Сети возникли из-за одного слова, которым назвал принцессу Шарлотту отец.

Большинство фанатов королевской семьи вспомнили, что Уильям говорит на французском, и решили, что он обратился к дочери «mignonette», что можно перевести как «милашка». Однако существуют и другие теории.

Так, например, пользователи, которые привыкли к британскому акценту, услышали «been on here?» («была здесь?»), что логично, поскольку на записи видны качели. Кто-то же подумал, что Уильям произнес «millionaire», то есть «миллионерша». Это звучит странно, но не лишено смысла.

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Тэги:

Британская королевская семьяКейт Миддлтонпринц Гаррипринцесса Шарлотта
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Стало известно домашнее прозвище принцессы Шарлотты
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