«У меня английского не хватит, чтобы все ей высказать»: Джанабаева поддержала Питта в его «войне» с Джоли

Певица Альбина Джанабаева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Звезда призналась, что собирается полететь на закрытие Каннского кинофестиваля. При этом она остановится в легендарном отеле «Hotel Barriere Le Majestic Cannes», где во время фестиваля живут все знаменитости. Супруг Валерий Меладзе, к сожалению, сопровождать ее не сможет.

«Знаю, что в этом отеле сейчас живет Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Там, конечно, самая настоящая феерия. Миллион фотографов. При этом в межсезонье этот отель очень тихий и спокойный», — сказала Джанабаева. Довлатова попросила исполнительницу представить такую картину: она выходит из своего номера, а с двух разных сторон ей навстречу идут Питт и Ди Каприо из своих апартаментов. К кому бы первому она бросилась за автографом? Немного подумав, Джанабаева все-таки остановила свой выбор на Брэде Питте.

«Я восхищаюсь им как актером. Смотрю, как он с годами меняется в кино, какие роли играет. Это человек, за игрой которого можно наблюдать бесконечно. Жаль, что личная жизнь у него сейчас трещит по швам. Но в этой истории с женой я поддерживаю его. Он повел себя достойно. Его сейчас многого лишили. В том числе и общения с детьми. Джоли лишила всех своих детей наследства, кто в их расставании с Питтом встал на его сторону. Но я уверена, что он очень любит своих детей. У меня английского не хватит, чтобы все ей высказать после того, что она сделала», — заявила Джанабаева.

Также певица сказала, что до сих пор не решила, в каком платье она появится на закрытии кинофестиваля в Каннах. «Выбираю между тремя: красным, белым и фуксией», — сказала она.