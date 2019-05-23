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Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении

Певец отметил, что все устали от «манипуляций с голосами жюри».

Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении
Сергей Лазарев. фото: globallookpress

После Евровидения-2019 разразился скандал: Европейский Вещательный Союз требует пересмотра баллов при голосовании. Дело в том, что профессиональное жюри из Белоруссии отстранили от участия. А вместо людей (второго голосования. — Прим. ред.) баллы поставил агрегатор, который анализировал голоса других стран и выдавал нечто похожее.

Однако из-за человеческого фактора агрегатор ошибся. Баллы были случайно проставлены в обратном порядке. Выяснилось, что система голосовала примерно так же, как и следующие четыре страны за Белоруссией: Россия, Грузия, Армения и Азербайджан. Отсутствие баллов у Сергея Лазарева со стороны ближайших соседей может быть связано с тем, что наша страна по правилам конкурса не голосует за своего кандидата.

Сергей Лазарев остался недоволен новостями. По мнению Европейского Вещательного Союза, ошибка не сильно повлияла на результаты.

«Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты», — рассказал Сергей Лазарев «Комсомольской правде».

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Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении
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