Сын Жанны Фриске через своих представителей выплатил часть долга семьи «Русфонду»

Малолетний сын певицы Жанны Фриске Платон Шепелев через своих представителей выплатил свою часть долга «Русфонду», благотворительной организации, которая требует с семьи исполнительницы нерастраченные на ее лечение средства. Отметим, что не так давно в организацию поступила крупная сумма денег – почти восемь миллионов рублей. Сообщалось, что эту сумму приставам удалось выручить за участок земли и особняк в Истринском районе Подмосковья, где находится коттедж певицы, который они с телеведущим Дмитрием Шепелевым начали строить еще много лет назад до ее болезни.

Теперь стало известно, что был продан не весь дом, а только доля в нем, которая как раз принадлежит Платону Шепелеву. Отметим, что после смерти Жанны Фриске в 2015 году от рака мозга дом певицы достался троим наследникам в равных долях – родителям Жанны и маленькому Платону Шепелеву. Теперь мальчик, интересы которого представляет его отец, должником не является.

А вот родителям Жанны Фриске рано или поздно придется вернуть нерастраченные на лечение певицы деньги благотворительной организации «Русфонд». Суд, как известно, они проиграли. Родители смогли отчитаться только за три миллиона рублей, которые были потрачены на лечение певицы. Интересно, что отец Жанны Фриске сейчас требует деньги со своих адвокатов, которые проиграли дело. Он платил им немалую сумму во время процесса, который продолжался больше года.

Сам Владимир Фриске с журналистами общаться не хочет. После звонка корреспондента он лишь сказал, что ничего не продает, не знает о действиях приставов и вообще не хочет обсуждать эту ситуацию, сообщает «Комсомольская правда».