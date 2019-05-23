Бывшая подруга Прохора Шаляпина утверждает, что ждет от него ребенка

Бывшая подруга музыканта Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что ждет ребенка от певца. Она даже продемонстрировала снимок, на котором видно, что она находится уже на восьмом месяце беременности.

По словам Гудзевой, в последнее время Прохор Шаляпин перестал с ней общаться. Она не очень беспокоилась по этому поводу, но в ее жизни случилась неприятная ситуация. На работе начальство прознало о ее беременности и решило от нее избавиться. У девушки уже есть 14-летняя дочь. Теперь она хочет, чтобы ее содержал Прохор Шаляпин, отец будущего малыша.

Как отмечает Гудзева, Прохор Шаляпин не выходит на связь, потому что боится потерять Виталину Цымбалюк-Романовскую, с которой у него сейчас роман. Девушка уверена, что если пианистка узнает, что у Прохора ребенок на стороне, то просто расстанется с ним. Но Гудзева намерена «достучаться» до певца ввиду своего безвыходного положения.

Девушка рассказала, что работала в компании, которая занимается железнодорожными перевозками. Она там занимала должность специалиста по негабаритным грузам и перевозке нефтяного оборудования. Зарплата была высокой, однако потом случился этот казус с увольнением.

Отметим, что Гудзева по-прежнему неровно дышит к Шаляпину. Она считает, что он «повелся» на деньги пианистки, поэтому ушел от нее. Кроме того, он подозревал любимую в измене. Впрочем, Гудзева утверждает, что музыканту никогда не изменяла, сообщает «Комсомольская правда».