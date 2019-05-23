Лопырева переживает, что не сможет брать с собой ребенка в длительные перелеты из Америки

Популярная модель возвращается к активной деятельности. Количество поездок увеличится, и она сомневается в том, что во все из них стоит брать своего недавно рожденного малыша.

Модель Виктория Лопырева, которая несколько месяцев назад впервые стала мамой, в Instagram сообщила, что начинает возвращаться к активной деятельности. Звезда практически полностью восстановилась после родов. Как она отметила, ранее ей часто приходилось совершать перелеты в силу занятости. Ритм ее жизни был бешеный. Порой она совершала по несколько перелетов в день. При этом посол чемпионата мира по футболу 2018 года прекрасно понимает, что это часть ее жизни, в которой есть определенная прелесть. Каждую поездку она всегда воспринимала как приключение, даже если была смертельно уставшей.

«Как говорил великий Леонардо да Винчи: «Испытай один раз полет и твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем». Сейчас, когда я стала мамой, начинаю задумываться, смогу ли я брать своего малыша в частые перелеты. Так не хочется с ним расставаться. С какого возраста деткам вообще можно и рекомендуется летать самолетом?» — задалась звезда вопросом.

При этом Лопырева понимает, что все очень индивидуально. Она призналась, что всегда будет испытывать волнение, когда будет брать сына с собой. Также она заявила, что на борту самолета всегда старается пить больше холодной чистой воды. Из одежды выбирает что-то комфортное.

Отметим, что недавно Виктория рассуждала о том, что раздумывает, стоит ли ей ехать на закрытие Каннского фестиваля. По ее словам, она боится оставить дома своего сынишку, которого безумно любит. Кстати, если она появится в Каннах, то это станет первый ее визит в Европу после рождения ребенка. Известно, что в последнее время она обосновалась в Америке с бизнесменом Игорем Булатовым, отцом малыша.