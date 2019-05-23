«Есть только то, что имеет геометрическую форму»: Садальский высмеял новомодную диету

Известный актер Станислав Садальский нашел на просторах Сети смешную новомодную диету, рецептом которой решил поделиться в Instagram со своими подписчиками. В перечне этой диеты круглый хлеб, плавленый сыр, морковь, нарезанная треугольниками.

«Есть только то, что имеет правильную геометрическую форму. А что еще? Я геометрически правильно могу нарезать все, даже торт! Правда, там советуют убрать из меню сладкое и полуфабрикаты, а еще лимитировать копченое, сильно соленое, острое. Пить нужно воду и зеленый чай. Сидеть на такой диете только две недели, причем съедать геометрических фигур не больше пятисот граммов в день», — отметил актер.

Садальский спросил своих подписчиков, знают ли они какие-нибудь варианты бутербродов без хлеба. Сам он признался, что обожает поесть, как и его подруга актриса Ольга Богданова. Причем, как подчеркнул Садальский, особенно обожает покушать его коллега по творческому цеху. Также он привел цитату Фаины Раневской, где она говорит, что надо съедать просто на полведра меньше, чем хочешь.

Станислав Садальский не так давно отмечал, что вынужден на время завязать с алкогольными напитками. Причина в том, что у него начались проблемы со здоровьем, скачет давление. Врачи рекомендовали ему воздержаться от горячительных напитков. По его словам, в завязке он до августа, до своего дня рождения.