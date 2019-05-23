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Возраст не помеха: 93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне

У старейшего английского супермаркета Сэйнсбери королеву встретила толпа восторженных поклонников.

Возраст не помеха: 93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
Королева Елизавета II прогулялась по супермаркету. Фото: globallookpress

В свои 93 года ставшая восьмой раз прабабушкой Елизавета II бодра и полна сил. В этом поклонники британской монаршей семьи смогли убедиться накануне, когда королева Англии устроила шопинг в Сэйнсбери – старейшем супермаркете Лондона.

За покупками королева вышла в честь 150-летия магазина. У входа Елизавету, одетую в элегантное светло-бирюзовое пальто и шляпку такого же оттенка, встретила толпа восторженных фанатов и глава семейного магазинного бизнеса Джон Сэйнсбери. В числе тех, кто удостоился чести пообщаться с Ее Величеством, были сотрудники супермаркета, проработавшие в заведении по 50 лет.

Королева прогулялась по магазину и торговому центру, попробовала предложенные ей сладости и встретилась с пекарем-кулинаром Клэр Птак, которая готовила торт для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. В честь своего исторического визита Елизавета II лично открыла в Сэйнсбери специальную мемориальную табличку.

Как напоминает Express, последние дни выдались насыщенными для пожилой королевы. Две недели назад она лично познакомилась с первенцем герцога и герцогини Сассекских Арчи. А в минувший уикенд Елизавета II побывала на фестивале цветов Королевского общества садоводов, где вместе с принцем Уильямом осмотрела садовую композицию авторства Кейт Миддлтон.

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Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIЛондоншопингшоппинг
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Возраст не помеха: 93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
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