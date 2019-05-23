Меган Маркл и принц Гарри лишились единственной помощницы в уходе за ребенком

Незадолго до родов Меган Маркл в Лондон из США в спешном порядке прибыла ее мать Дория Рэгланд. Предполагалось, что женщина пробудет в поместье Фрогмор-хаус несколько месяцев, чтобы помочь дочери с малышом.

больше по теме Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл Канадская стилистка Джессика Малруни вместе с дочерью прилетела в Лондон из Торонто.

В резиденции герцога и герцогини Сассекских для Дории подготовили несколько просторных комнат, чтобы пребывание в гостях у пары было как можно более комфортным. Мать Маркл даже отдельно упомянули в официальном объявлении о рождении Арчи Харрисона Маунтбаттена-Виндзора, что свидетельствовало о ее важной роли в жизни королевской семьи.

«Мать герцогини Дория Рэгланд счастлива прибытию ее первого внука, как и их королевские высочества», – говорилось в сообщении Букингемского дворца.

Но визит 62-летней бабушки завершился значительно раньше, чем было запланировано. На днях ее заметили в Лос-Анджелесе выгуливающей рядом с домом своих собак. Между тем, как сообщил журналистам осведомленный источник, помощь Дории для Меган и Гарри была незаменимой. Супруги даже не успели нанять няню, поскольку рассчитывали справиться с родительскими обязанностями вместе с бабушкой.

Причина, по которой мать Меган Маркл вернулась домой, не уточняется. Возможно, пишет The Daily Mail, она просто оказалась не готова отказаться от привычной жизни: в Лос-Анджелесе она работает инструктором по йоге.