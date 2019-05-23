Дети Сергея Жукова станут звездами комедии с Безруковым

Сын и дочь солиста «Руки вверх» Сергея Жукова дебютировали в кино. В крымском «Артеке» начались съемки фантастической комедии о приключениях подростков, встречающих своих молодых родителей в детском лагере после путешествия назад во времени.

Режиссером картины «Артек. Большое путешествие» стал создатель сериала «Папины дочки» Карен Захаров. Девятилетний Энджел и десятилетняя Ника Жуковы появятся на экранах в компании настоящих звезд – Сергея Безрукова, Михаила Галустяна, Надежды Михалковой и других знаменитых артистов.

Как рассказала мама ребят Регина Бурд, профессионализма юным актерам пока, конечно, не хватает. Но они приложили все усилия, чтобы отлично сыграть своих персонажей. Внимательно слушали советы режиссера и очень волновались, поскольку впервые оказались на съемочной площадке полнометражного фильма.

«Не все сразу получалось. Но в любом случае, это ценный и увлекательный опыт», – рассказала жена Сергея Жукова сайту «7 Дней».

Наследники известного певца растут в звездной среде. Недавно Жуков вместе со своим семейством отправился отдыхать на Мальдивы, а в самолете столкнулся с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном. Артист опубликовал в Instagram фото детей и брутального музыканта и пообещал непременно познакомить ребят с его творчеством.