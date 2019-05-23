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Диего Марадону задержали в аэропорту по заявлению бывшей девушки

Футболистка и модель Росио Олива намерена отсудить у спортсмена пять миллионов фунтов стерлингов.

Диего Марадону задержали в аэропорту по заявлению бывшей девушки
Бывшая девушка судится с Диего Марадоной. Фото: globallookpress

Диего Марадона был задержан в аэропорту аргентинской столицы. В Буэнос-Айрес легенда большого футбола прибыл из Мексики, сотрудники полиции остановили его и вручили уведомление о судебном иске бывшей возлюбленной Росио Оливы.

История отношений спортсмена и его подруги была непростой. Пара познакомилась в Арабских Эмиратах семь лет назад. Несмотря на то, что с тех пор футболистка и модель заняла прочное место в сердце Диего, влюбленные постоянно ссорились и даже расставались. Марадона дважды предлагал Росио руку и сердце. Во второй раз он сделал это в июле 2018 года, но уже в декабре стало известно, что отношения 58-летнего футболиста с молодой красоткой-моделью окончены.

Теперь же Олива требует от Марадоны материальной компенсации в размере пяти миллионов фунтов стерлингов. При задержании спортсмена присутствовал его адвокат Матиас Морла, который будет представлять интересы своего клиента на судебном заседании по данному делу. Через несколько минут после задержания Марадону отпустили, суд должен состояться 13 июня 2019 года.

По материалам изданий The Sun и Mirror.

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Диего Марадону задержали в аэропорту по заявлению бывшей девушки
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