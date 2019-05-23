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«Каждый мужчина в чем-то единорог»: Ирена Понарошку вручила Урганту необычный подарок для интимной жизни

Телеведущая пришла в гости к коллеге на его вечернее шоу.

«Каждый мужчина в чем-то единорог»: Ирена Понарошку вручила Урганту необычный подарок для интимной жизни
Ирена Понарошку подарила Урганту презервативы. Фото: globallookpress

Ирена Понарошку известна своей приверженностью вегетарианскому питанию, здоровому образу жизни и бережному отношению к окружающей среде. Накануне телеведущая стала гостьей нового выпуска программы «Вечерний Ургант», где рассказала зрителям и гостям студии, как избавить планету от вредных для экологии отходов жизнедеятельности человека.

Ирена призвала поклонников отказаться от пластика – использовать вещи неоднократно или покупать биоразлагаемые предметы обихода. В качестве примера таких предметов ведущая презентовала Ивану Урганту многоразовую японскую палочку для чистки ушей, деревянную соковыжималку и бумажные пакетики для сбора экскрементов домашних питомцев.

Но самым необычным презентом от Понарошку стали презервативы – экологически чистые, из натурального каучука и веганские, то есть не тестировавшиеся на животных.

«А обычно тестируются на животных?» – картинно удивился Ургант, вызвав дружный смех в зрительном зале.

Ведущий отметил, что средство контрацепции ему наверняка пригодится, но осведомился у гостьи шоу, почему на упаковке презервативов изображен единорог.

«Каждый мужчина в чем-то единорог. Исполняет желания женщин, я имею в виду!» – заявила в ответ Ирена Понарошку.

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Иван УргантИрена ПонарошкуПрограмма «Вечерний Ургант»
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«Каждый мужчина в чем-то единорог»: Ирена Понарошку вручила Урганту необычный подарок для интимной жизни
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