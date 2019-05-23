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Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл

Канадская стилистка Джессика Малруни вместе с дочерью прилетела в Лондон из Торонто.

Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
Кто станет крестной мамой сына принца Гарри? Фото: globallookpress

Пока Меган Маркл привыкает к своей новой роли матери, британские букмекеры принимают новые ставки. Поклонникам королевской пары предлагают угадать, кому Меган и принц Гарри предложили стать крестными маленького Арчи Харрингтона.

В числе фаворитов по ставкам – Джордж и Амаль Клуни, принц Уильям, теннисистка Серена Уильямс, но больше всего шансов букмекерские конторы дают лучшей подруге герцогини Сассекской – 39-летней канадской стилистке Джессике Малруни.

Женщину и ее пятилетнюю дочь Айви заметили в аэропорту Торонто при посадке на рейс до Лондона. Крестной девочки, а также двоих других детей Малруни – близнецов Брайана и Джона – стала сама Маркл. Вероятно, Джессика окажет приятельнице ответную услугу.

Накануне поездки стилистка опубликовала в Instagram снимок двух одинаковых пар туфель для торжественного случая, которые она выбрала себе и наследнице.

«Мама и дочка собираются в поездку. Подходящие туфли?» – осведомилась у подписчиков Джессика. Подробностей она не сообщила, однако комментаторы блога остались в уверенности, что Малруни вскоре познакомится с самым младшим наследником британской короны.


Арчи Харрингтон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая. В королевской семье принято крестить детей через два или три месяца после появления на свет, а имена крестных родителей официально объявляются заранее. Считается, что крестным отцом первенца Меган Маркл может стать друг детства принца Гарри, Чарли ван Штраубензи, пишет Express.

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Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
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