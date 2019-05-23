Личный лайнер Аллы Пугачевой совершил свой последний перелет

Ту-134, на котором Примадонна путешествовала по стране в девяностые годы, отправляется в авиационный музей.

В девяностые годы Алла Пугачева была на пике своей популярности. Певица собирала полные залы по всей стране, а на гастроли ее возил личный самолет Ту-134, который впоследствии начал выполнять обычные рейсы, курсируя из Иркутска в город Мирный и обратно.

Накануне лайнер, который стал практически раритетом, завершил свой последний полет. Воздушное судно, верно и надежно служившее авиакомпании «Алроса», приземлилось в Новосибирске, теперь его отправят в авиационный музей в аэропорту«Толмачево».

Больше на пассажирских рейсах Ту-134 не осталось. Как рассказал пилот самолета, борт, отработавший 34 года, еще мог летать при надлежащем уходе.

«Конечно, слезы выступили на глазах… Он – кормилец наш… Пассажиры, которые с нами летали, всегда были довольны», – прокомментировал летчик «Комсомольской правде» последний рейс машины.

Сама Алла Борисовна давно отказалась от роскошной жизни и, несмотря на богатство и полный штат прислуги в семейном замке в деревне Грязь, предпочитает и наследникам Лизе и Гарри прививать простые привычки. Недавно друзья засняли Примадонну, устроившую с детьми заплыв в пруду на простой лодке. Звездное семейство отправилось на рыбалку, а Гарри Галкин лично поймал три рыбки.