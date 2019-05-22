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Звезда «Однажды в Голливуде» Марго Робби примерила белый купальник на пляжной фотосессии

Актриса, сыгравшая в фильме Тарантино знаменитую Шерон Тейт, искупалась на Лазурном берегу.

Звезда «Однажды в Голливуде» Марго Робби примерила белый купальник на пляжной фотосессии
Марго Робби устроила фотосессию в белом купальнике. Фото: globallookpress

Актриса Марго Робби, ставшая звездой нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», преподнесла поклонникам приятный сюрприз. 28-летняя артистка устроила фотосессию на Лазурном берегу, куда она приехала на Каннский кинофестиваль.

На распространившихся в Сети снимках Марго позирует в белом сплошном купальнике, купальнике. Она ныряет в воду, а после купания заворачивается в полотенце, которое ей заботливо предлагают помощники.

Не всем поклонникам понравились формы Робби. Как посчитали некоторые пользователи Instagram, актрисе, сыгравшей в фильме Тарантино знаменитую модель Шерон Тейт, не помешало бы иметь более тонкую талию. Впрочем, другие комментаторы снимков вступились за знаменитость, отметив, за ее идеально красивое лицо ей можно простить небольшие недостатки фигуры.

Фото: Instagram@redcarpetmood

Действие «Однажды в Голливуде» происходит в 1960-е годы, сюжет фильма рассказывает об актере и его дублере, которые твердо намерены покорить Голливуд. На каннской премьере Квентина Тарантино спросили, почему героине Робби по сценарию досталось слишком мало слов и действий в его картине. Режиссер на этот вопрос предпочел на этот вопрос подробно не отвечать, зато сама Марго отметила, что ее роль – дань памяти Тейт.

«Ее прекрасный образ можно было раскрыть без слов. У меня было достаточно экранного времени, чтобы раскрыть моего персонажа персонажа, и это было очень интересно. Я редко получаю такую возможность», – цитирует актрису Variety.

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"Однажды в Голливуде"Каннский фестиваль 2019Квентин ТарантиноМарго Робби
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Звезда «Однажды в Голливуде» Марго Робби примерила белый купальник на пляжной фотосессии
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