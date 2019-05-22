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Юлию Высоцкую с новой укладкой сравнили со школьницей

45-летняя актриса выглядит моложе своих лет.

Юлию Высоцкую с новой укладкой сравнили со школьницей
Юлия Высоцкая / Global Look Press

Совсем недавно Юлия Высоцкая решилась на весенние перемены в имидже и покрасилась в блондинку. Большинство поклонников оценили новый образ любимой актрисы.

В этот раз 45-летняя супруга Андрея Кончаловского появилась перед подписчиками в обновленном образе. Актриса опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в процессе приготовления завтрака. В меню у знаменитой хозяйки по утрам клубника с кремом из козьего сыра и, конечно, бодрящий кофе.

Юлия Высоцкая надела романтичное платье в горошек, убрала волосы в небрежный хвост и дополнила look необычными украшениями.

Большинство подписчиков оценили наряд любимой актрисы, а также отметили, что на этом снимке она выглядит гораздо моложе своих лет.

Комментарии
www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/

«Десятиклассница!», «Как девочка!», «Юля, замечательно выглядите!!!», «Чудесный образ», «Прям как девочка-припевочка», «Платье очень красивое», «Боже, девчонка!», «Потрясающий образ!!!» — с восторгом написали фанаты в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что поклонники забеспокоились о чрезмерной худобе Юлии Высоцкой после того, как она опубликовала фотографию с очередной репетиции в театре. Совсем недавно актриса вернулась из Италии, где на протяжении месяца играла в спектакле Кончаловского на итальянском языке.

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Instagramновая прическаЮлия Высоцкая
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Юлию Высоцкую с новой укладкой сравнили со школьницей
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