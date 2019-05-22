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Итоги Евровидения-2019 пришлось пересчитать из-за ошибки

Организаторы конкурса внесли коррективы в турнирную таблицу.

Итоги Евровидения-2019 пришлось пересчитать из-за ошибки
Сергей Лазарев на Евровидении / Кадр из видео на YouTube-канале Eurovision song contest

Сразу несколько стран поменяли свое положение в турнирной таблице «Евровидения-2019» после того, как организаторы пересмотрели итоги конкурса.

Такое решение было принято в связи с тем, что в процессе начисления баллов допустили ошибку. Речь идет о голосах зрителей из Белоруссии. Напомним, что ранее членов жюри соседнего государства отстранили от «Евровидения» — после того как они раскрыли, за кого голосовали в полуфинале. Именно эти голоса организаторы песенного конкурса решили пересмотреть.

Впрочем, на положение российского артиста Сергея Лазарева эти изменения серьезно не повлияли. Он получил один дополнительный балл, но по-прежнему остался на третьем месте.

При этом в турнирной таблице на одну позицию поднялась Швеция — с шестого на пятое место. Северная Македония стала седьмой вместо Азербайджана, а сама Белоруссия получила 24-е место вместо 25-го.

В первой тройке ничего не изменилось. Лидирует голландец Дункан Лоуренс, следом идет итальянец Mahmood. «Бронзу», как мы все знаем, получил Сергей Лазарев.

Напомним, ранее общественность требовала пересмотреть итоги конкурса после того, как выяснилось, что представитель Голландии ранее уже исполнял песню «Arcade», с которой он победил на «Евровидении-2019».

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Тэги:

ЕвровидениеЕвровидение 2019конкурс "Евровидение"Сергей Лазарев
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Итоги Евровидения-2019 пришлось пересчитать из-за ошибки
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