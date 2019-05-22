«Не могла носить красные вещи»: Семенович рассказала, как изменился ее гардероб

Анна Семенович — одна из самых ярких певиц на российской эстраде. Ее наряды всегда обсуждают. Судя по странице артистки в соцсети Instagram, в последнее время Семенович полюбила красный цвет в одежде. Певица уж точно не боится быть яркой, но так было не всегда.

В новом посте певица неожиданно призналась, что раньше она не могла носить вещи этого цвета. Цвет давил на нее и раздражал. Однако спустя годы мнение Семенович изменилось.

«Я раньше не могла носить красные вещи, они меня почему-то раздражали. Но последние пару лет я поменяла свое отношение, и теперь в моем гардеробе много красных вещей», — написала Анна на своей странице в соцсети Instagram.

Семенович также опубликовала фотографию, на которой она предстала в зеленом платье и красном пальто. Большинство поклонников написали, что красный к лицу певице.

«В красном нравитесь больше всего», «Вам идет красный цвет», «Красный цвет идет. Яркая, красивая», «Очень идет, всегда так одевайтесь», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что в минувшие выходные Анна Семенович блистала в красном бархатном платье на дне рождения дизайнера Эммы Масалимовой.