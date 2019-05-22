Хелен Миррен продемонстрировала идеальный вариант брючного костюма

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Аладдин» с Уиллом Смитом в главной роли. На ковровой дорожке, которая в этот раз оказалась фиолетовой, блистали многочисленные звезды мирового кинематографа. Одной из самых ярких стала 73-летняя Хелен Миррен. Именно на нее было устремлено внимание не только фотографов, но и модных критиков.

На торжественное мероприятие британская актриса с русскими корнями пришла в скромном с виду брючном костюме от Karl Lagerfeld. Это идеальный вариант для женщин любого возраста. Главное — наличие стройной фигуры. Свой образ Хелен дополнила изящными туфлями-лодочками Sole Bliss и изысканными ювелирными украшениями.

Хелен также с удовольствием позировала фотографам на премьере с главным актером фильма «Аладдин» Уиллом Смитом.

Фотографии с мероприятия уже появились на официальных страницах различных изданий в соцсети Instagram, а также в фанатских пабликах, посвященных 73-летней актрисе.

Напомним, что в середине марта Хелен Миррен вместе с Джоном Траволтой посещала российскую столицу.