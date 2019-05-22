Анастасия Костенко с дочкой на руках поддержала команду Тарасова

Вот уже второй год футболист Дмитрий Тарасов счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. Уже этим летом их дочке Милане исполнится годик. В соцсетях супруги регулярно делятся трогательными семейными фото. Правда, после двух неудачных браков многие сомневаются, что на этот раз в жизни спортсмена все гладко. Критику со стороны пользователей Сети влюбленные стараются не замечать.

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Костенко уже вернулась к работе и иногда снимается для разных проектов, но все же большую часть времени они посвящает наследнице. Тарасов регулярно ездит на сборы. Последние несколько недель были напряженными для футболиста, так как клуб «Локомотив», за который он играет, принял участие в Кубке России и смог дойти до финала.

Вечером 22 мая состоялся решающий матч с командой «Урал». Анастасия решила поддержать своего мужа и команду. Она не поехала на стадион, но болела дома вместе с подругами. В микроблоге модель опубликовала снимок, на котором запечатлена в красной футболке с надписью «Локомотив» и кружевных шортах. При этом она держала дочку на руках, а ее подружки подняли вверх шарфы.

К слову, поддержка девушек оказалась очень важна и весома. Команда Тарасова обыграла соперников со счетом 1:0. Решающий гол забил Дмитрий Баринов. Таким образом, московский клуб в восьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России.