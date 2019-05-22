Поклонники приписали 37-летней Вере Брежневой третью беременность

Вера Брежнева не только успешная и востребованная певица, но и счастливая жена и мать. Супруга Константина Меладзе может похвастаться подтянутой фигурой, которую, впрочем, в последнее время она неохотно демонстрирует общественности.

Так, недавно Брежнева призналась, что решила отказаться от коротких юбок и платьев на сцене. В 37 лет это уже недопустимо, считает певица.

Однако в этот раз Вера решила сделать исключение и продемонстрировала подписчикам в Instagram стройные ноги в коротком леопардовом платье. Свой образ она завершила массивными черными ботинками.

Поклонники по-разному оценили наряд Брежневой, хотя многие отметили, что певица выглядит замечательно. Нашлись и те, кто усмотрел очередную беременность Веры.

«Мне показалось, что животик выделяется?», «Беременность?», «Я бы поздравила с ожиданием чуда)», «Лялечку, наверное, ожидаете», — написали фанаты в комментариях.

Сама Брежнева никак не отреагировала на подозрения. Напомним, у певицы две дочери — Соня и Сара.