Команде «Игры престолов» понадобилось два часа для снятия грима с «Короля Ночи»

Британский шоумен Филлип Шофилд поделился снимками, на которых предстал в роли предводителя Белых ходоков.

Два года назад известный британский телеведущий Филлип Шофилд для Хэллоуина выбрал образ Короля Ночи, в котором предстал в специальном выпуске утреннего шоу This Morning.

После того как вышла последняя серия финального сезона «Игры престолов», шоумен решил показать процесс работы команды гримеров HBO. В Instagram Шофилд показал, как шел процесс его преображения в главного врага вселенной Вестероса.

Однако публикации ведущего смутили некоторых поклонников кровавой саги, которые решили, что в роли предводителя Белых ходоков на протяжении всех сезонов выступал телеведущий.

В комментарии к посту Филлип пояснил, что теперь без зазрения совести может показать фото и видео из гримерки, так как «Игра престолов» завершилась и «Король Ночи любит расслабиться». Эту фразу он проиллюстрировал снимком персонажа, который полулежит на подоконнике.

Он также рассказал, что для того, чтобы снять грим, у команды «Игры престолов» ушло два часа и понадобились «пламя, лед и театральный клей».

Некоторые фанаты начали интересоваться, не он ли играл роль Короля Ночи.

«Так это вы играли его все это время? Я сбит с толку», — написал один. «Так это вы были Королем Ночи! Ничего себе!» — высказался другой. «Погодите! Вы играли в «Игре престолов»?» — удивился третий. «А, так это были вы!» — посмеялся более догадливый поклонник Филлипа.