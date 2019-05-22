Грозный папа: Уилл Смит «запрещал» фотографам снимать стройные ноги 18-летней дочери

Еще два года назад после продолжительных кастингов Ричи и компания Walt Disney Pictures определились с актерским составом для нового фильма «Аладдин». Главная роль досталась не очень известному актеру Мену Массуду, который снимался в сериале «Надежда на спасение». А его возлюбленную принцессу Жасмин сыграет британская актриса Наоми Скотт. Она уже успела сняться в сериале Стивена Спилберга «Terra Nova».

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И вот на днях состоялся премьерный показ этой картины в Голливуде. Все внимание к себе привлек Уилл Смит, который предстанет в киноленте в роли Джинна. На красной дорожке он появился не один, а с семьей. Актер привел с собой 47-летнюю жену Джаду, 18-летнюю дочку Уиллоу, 20-летнего сына Джейдена и 26-летнего сына Трея от первого брака. Сам он облачился в костюм с причудливым принтом.

Наследники артиста облачились во все черное. Правда, Уиллоу в мини-платье продемонстрировала декольте и длинные стройные ноги. Смит, как настоящий отец, в какой-то момент стал прятать ноги дочери от фотографов, чем их сильно рассмешил.

Поклонники с нетерпением ждут выхода киноремейка на больших экранах. В России премьера намечена на 23 мая.