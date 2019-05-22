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Анфиса Чехова смирилась с реакцией хейтеров на свои снимки

Телеведущей приходится сталкиваться как с позитивными комментариями, так и с жесткой критикой.

Анфиса Чехова смирилась с реакцией хейтеров на свои снимки
Анфиса Чехова / www.instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова не только успешная телеведущая и счастливая мать, но и настоящая звезда соцсети Instagram. Новыми снимками на своей странице она делится каждый день, а за ее жизнью следят свыше 1,6 миллиона человек.

Пишут ей как комплименты, так и злобную критику. О том, какие сообщения она получила в «личку» после одной из фотографий, Чехова рассказала на своей странице в Instagram.

«Ой, чего я только не читаю в директ, после моих сторис с фотосессий @by.che.dress. И толстая я, и чересчур худая, и «как девочка», и «старуха». Милая, добрая, душевная и «кобыла»», — насколько разная реакция была у подписчиков после ее снимков, отметила телеведущая.

Также она опубликовала фотографию в синем джинсовом платье и разрешила пользователям открыто писать то, что они о ней думают. Также Чехова подчеркнула, что на снимке нет ни капли фотошопа.

Поклонники попросили любимую телеведущую не реагировать на недоброжелателей.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Анфиса Чехова поделилась кадрами в одном нижнем белье на фоне Красной площади в Москве.

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InstagramАнфиса ЧеховаАнфиса Чехова фотокритика в соцсетях
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Анфиса Чехова смирилась с реакцией хейтеров на свои снимки
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