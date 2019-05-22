Гагарина о загаре: «Солнце равнодушно к моему роскошному телу»

В Instagram Полина Гагарина пожаловалась на отсутствие загара. По словам исполнительницы, она вынуждена косить траву и полоть грядки в надежде приобрести нужный оттенок кожи. Однако ежедневное пребывание на солнце не дает нужного результата.

«Давайте поговорим о «подмосковном» загаре, он же «дачный»! Я вот уже битую неделю лежу на своей раскладушке и пытаюсь загореть, потому что дубайский загар смылся… Я часами вскапываю грядки, кошу траву, пропалываю сорняки… Что я делаю не так?? Почему подмосковное солнце так равнодушно к моему роскошному телу?» — задается вопросом певица.

Свои слова исполнительница сопроводила свежим снимком. Автором фото выступил муж артистки — фотограф Дмитрий Исхаков.

К слову, в недавнем интервью для YouTube-проекта «А поговорить?» Полина Гагарина рассказала, почему решилась избавиться от лишнего веса. Артистка отметила, что после первых родов она стала весить около 80 килограммов. В какой-то момент Полина приняла решение худеть. Сейчас певица не позволяет себе прибавок в весе.