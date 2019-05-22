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Жена Колина Ферта появилась на вечеринке в босоножках 15-летней давности

Ливия Ферт вместе с супругом посетила светское мероприятие, организованное известным ювелирным брендом.

Жена Колина Ферта появилась на вечеринке в босоножках 15-летней давности
Супруга Колина Ферта появилась в Каннах в "экологичном"наряде. Ливия Ферт и Колин Ферт. Фото: Global Look Press

Похоже, что у супруги Колина Ферта Ливии розовый цвет в последнее время занимает первое место в рейтинге любимых. В прошлом году на премьере фильма «Мэри Поппинс возвращается» она появилась в платье цвета фуксии в черную полоску.

На фестивале в Каннах супруга звезды фильма «Король говорит» не стала себе изменять и снова выбрала наряд насыщенного розового цвета.

На мероприятие, организованное известным ювелирным брендом Chopard совместно с изданием Gentleman’s Journal в отеле The Hotel Martinez, она пришла в свободно ниспадающем платье длиной до щиколотки. Свой образ девушка дополнила серьгами-обручами и кожаными босоножками, которые носит последние 15 лет.

Стоит отметить, что платье, которое итальянский продюсер выбрала для фотоколла, было создано новозеландской маркой Maggie Marilyn, которая пропагандирует экологически чистое производство. Стоимость наряда Ливии по меркам мероприятия такого уровня весьма скромная — 430 долларов.

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Каннский фестиваль 2019Колин Фертмода
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Жена Колина Ферта появилась на вечеринке в босоножках 15-летней давности
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