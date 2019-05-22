Лопырева не может оставить трехмесячного сына ради поездки в Канны

Модель не представляет, что может расстаться с Марком Лео даже на три дня.

35-летняя Виктория Лопырева вместе с возлюбленным, бизнесменом Игорем Булатовым, воспитывает сына Марка Лео. Малыш появился на свет в феврале. Ему уже исполнилось три месяца. Модель ведет активный образ жизни и призывает делать то же самое всех молодых мам, но при этом она даже на три дня не готова расстаться с малышом. Об этом Виктория рассказала подписчикам в Instagram. Также Лопырева предложила подписчикам поучаствовать в импровизированной викторине, выбрав один из предложенных ею вариантов.

«Я дома всех замучила вопросом, ехать ли мне в Канны или нет? Наряды готовы, стилисты, журналы ждут… но оторваться от сына даже на три дня — не могу себя заставить! Как бы вы поступили? Полетела бы в Канны… Полетела бы в Канны с ребенком… Не полетела бы вообще и осталась с семьей», — спросила у подписчиков модель.

Виктория уже говорила о том, что они с возлюбленным позволяют себе ходить в рестораны и устраивают друг для друга романтические вечера. А в это время с малышом сидит опытная няня. При этом уезжать от Марка Лео его мама не готова.